Сегодня, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили Ирину Голосную в управление Следственного комитета. Допрос назначенВ ближайшее время были задержаны 5 сотрудников Росалкогольрегулирования, включая врио главы управления Сергея Пальцева и начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова. Бывший глава ведомства Игорь Чуан был объявлен в международный розыск.Источник телеканала «РЕН ТВ» сказал, что все допросы и выемки документации связаны с