21.11.2019, 20:27
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная была доставлена на допрос в СК РФ
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная была доставлена на допрос в Следственный комитет России, сообщает издательство «Коммерсантъ».
Сегодня, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили Ирину Голосную в управление Следственного комитета. Допрос назначен по уголовному делу о злоупотреблении должностными обязанностями.
В ближайшее время были задержаны 5 сотрудников Росалкогольрегулирования, включая врио главы управления Сергея Пальцева и начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова. Бывший глава ведомства Игорь Чуан был объявлен в международный розыск.
Источник телеканала «РЕН ТВ» сказал, что все допросы и выемки документации связаны с махинациями в сфере по производству пива.
Сегодня, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили Ирину Голосную в управление Следственного комитета. Допрос назначен по уголовному делу о злоупотреблении должностными обязанностями.
В ближайшее время были задержаны 5 сотрудников Росалкогольрегулирования, включая врио главы управления Сергея Пальцева и начальника отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Бориса Астахова. Бывший глава ведомства Игорь Чуан был объявлен в международный розыск.
Источник телеканала «РЕН ТВ» сказал, что все допросы и выемки документации связаны с махинациями в сфере по производству пива.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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