ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что заместителю руководителя Росрезерва Александру Кирюхину и ещё четырем лицам предъявлено обвинение в хищении более 3 миллиардов рублей.

Помимо Кирюхина под следствием находятся бывший начальник управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Вадим Гаврилов, его экс-заместитель Олег Лазарев, директор Научно-исследовательского института проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин и генеральный директор субподрядного предприятия «Нафтапремиум» Александр Безруков.

Их действия квалифицируются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

В отношении Кирюхина и Безрукова суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста, Гаврилов и Уланин будут содержаться под стражей. 21 мая судьи Басманного районного суда города Москвы рассмотрят ходатайство следствия о мере пресечения в отношении Лазарева.