ИА «Ореанда-Новости». Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин рассказал, откуда у него 22 объекта недвижимости на сумму 50 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».



Недвижимость Качкина региональная прокуратура хочет изъять через суд. Качкин с этим не согласен, так как, по его словам, всё принадлежит его родителям. А сам он владеет только комнатой в общежитии, которую он взял в ипотеку.



Прокуратура потребовала в суде изъять в доход государства 15 квартир, гаражные боксы и несколько других помещений, в отношении которых Качкин не предоставил доказательства того, что они были куплены на законные доходы.