ИА «Ореанда-Новости» . Воздушное судно, следовавшее из российской столицы в Челябинск, благополучно село в пункте назначения. Об этом рассказало издание «Интерфакс».

Информированный источник сообщил журналистам, что пассажирский самолёт «Москва-Челябинск» приземлился в штатном режиме, никаких проблем на борту судна не обнаружено. Специалисты проводят все необходимые контрольные мероприятия.

Рейс получил анонимное сообщение о «заложенной бомбе» на борту в день вылета. Следует отметить, что сегодня, 13 марта, ещё одно воздушное судно получило сообщение о «минировании» - самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Данный рейс также успешно приземлился, бомб на борту не обнаружено.