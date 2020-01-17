ИА «Ореанда-Новости». Суд в Ярославле арестовал заммэра Рината Бадаева, которого подозревают во взятке, пишет РИА Новости.



Пока неизвестно, сколько и за что получил деньги чиновник. Но судя по квалификации статьи, речь идет о взятке в особо крупном размере – то есть более миллиона рублей.



Бадаева заключили под стражу до 15 марта. Сам чиновник заявил, что уже не работает в мэрии, так как его на днях уволили. При этом мэрия информацию об этом не представила, однако с сайта администрации биография Бадаева исчезла.