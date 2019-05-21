ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал журналистам о питании в Вооружённых силах РФ.

Он, в частности, сообщил, что тушёнка и мясорастительные консервы теперь не входят в рацион военнослужащих российской армии.

По словам Булгакова, «фирменные знаки военной кухни» остались только «на гражданке». Чиновник сказал, что рацион солдат стал более разнообразным: индивидуальные рационы питания выдаются в семи разновидностях на каждый день недели.

Заместитель министра сообщил, что энергетическая ценность базового пайка в армии составляет 4,2 тысячи килокалорий в сутки, добавив, что она является «самой мощной».

В августе 2018 года «Военторг», принадлежащий министерству обороны поставщик питания для солдат, заменил американский шоколадный батончик Snickers отечественным аналогом под названием «Армия России».