ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король был на время отстранён от работы после гибели четверых детей в палаточном лагере «Холдоми». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя правительства региона.

Отмечается, что Король отстранён на время проведения служебной проверки. Ранее после пожара в лагере, СК арестовал владельца и директора лагеря, а также сотрудника МЧС. Возбуждено уголовное дело.



