ИА «Ореанда-Новости». Заместитель начальника Генштаба ВС РФ задержан по делу о хищении 6,7 миллиардов рублей.

Заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил России генерал-полковник Халил Арсланов был задержан. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

Сообщается, что военному предъявляют обвинение в двух эпизодах в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ранее стало известно о том, что Арсланов обвиняется в хищении денежных средств суммой около 6,7 миллиардов рублей. Вместе с ним в деле фигурирует множество высокопоставленных лиц, включая начальника управления заказов по совершенствования технической основы системы управления ВС, начальник 1-го управления ГУ связи ВС и так далее.



