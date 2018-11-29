ИА «Ореанда-Новости». Замначальника Московской областной таможни ФТС подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В отношении руководителя следственными органами России возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ.

Информацию сообщает пресс-служба Следственного комитета, имя задержанного руководителя не сообщается. Однако на сайте Московской областной таможни указано, что у начальника ведомства имеется шесть заместителей.

По версии следователей, заместитель начальника таможни получил взятку в размере 11 миллионов рублей. Эти деньги в качестве вознаграждения ему были переданы 28 ноября за то, чтобы «не проводились процессуальные действия по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью», сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Взятку накануне подозреваемому передали в одном из московских кафе около десяти часов вечера. Замначальника задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи собирают доказательства по уголовному делу.

Информацию, что заместитель главы Московской областной таможни действительно задержан правоохранителями, подтвердила пресс-секретарь таможни Екатерина Демянчук.

«Ведётся следствие, по его результатам будет принято решение о статусе сотрудника», — сказала она. Она также не уточнила, кто именно из заместителей главы таможни уличён в получении взятки, пишет РБК.

Это не первый прецедент в столичной таможне. Так, в конце июня были задержаны сотрудники по подозрению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. По версии следствия, за вознаграждение они после внеплановой проверки в одном из московских ТЦ позволили заменить дорогие меховые товары на более дешёвые, а часть из них убрать из зоны таможенного контроля. В их отношении было заведено уголовное дело.

Также сегодня стало известно, что бывшего замминистра строительства Московской области Евгения Склярова заподозрили в ограничении конкуренции с использованием служебного положения, которое причинило крупный ущерб потерпевшим, но одновременно могло принести крупный доход заинтересованным лицам.