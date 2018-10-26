ИА «Ореанда-Новости». Олега Горбунова, первого заместителя прокурора Башкирии задержали в Москве, в аэропорту Шереметьево. Чиновник, подозреваемый в крупной взятке, пытался покинуть Россию и уехать за границу. Об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

23 октября чиновник ушёл в отставку по собственному желанию. Дома и в кабинете Олега Горбунова оперативники провели обыски. Бывший первый заместитель прокурора Башкирии подозревается по уголовному дело о получении взятки в особо крупном размере. С ним по делу проходит второй фигурант – заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов.

По данным следствия, оба руководителя надзорного ведомства получили взятку в размере десять миллионов рублей от первого заместителя главы администрации Уфы. Взятка предназначалась в качестве «откупа» за отмену постановления «о возбуждении дела о нарушениях при реализации программы переселения из аварийного жилья».

В Следственном комитете сообщили, что Горбунову предъявят обвинения в ближайшее время, следователи намерены ходатайствовать в суде о его аресте в качестве меры пресечения.

Известно, что передача взятки состоялась в 2017 году, когда Горбунова и Шаретдинова попросили «закрыть глаза» и не возбуждать уголовное дело на чиновников администрации Уфы за то, что они нарушали закон по программе переселения граждан из ветхого жилья.

Заместитель генпрокурора России отменил незаконное решение Горбунова о невозбуждении уголовного дела. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют других служащих прокуратуры Башкирии на причастность к аналогичным преступлениям.

Горбунов занимал должность заместителя прокурора республики Башкирии с 2009 года, на эту должность его назначил генпрокурор России.

19 октября в Ставрополи на восемь лет колонии осудили чиновника. Бывший заместитель начальника отдела налоговой инспекции был приговорён к лишению свободы с пребыванием в колонии строгого режима и штрафу в 4,6 миллиона рублей.Максима Михайлова признали виновным в получении взятки в размере 2,3 миллиона рублей. Деньги он потребовал у предпринимателя, у которого были выявлены нарушения, связанные с неуплатой налогов.