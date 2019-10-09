ИА «Ореанда-Новости». О существовании элитного подразделения ГРУ сообщило издание The New York Times.

Западные спецслужбы заявили о том, что в России функционирует элитное разведывательное подразделение, которое создано специально для того, чтобы провести кампанию по разрушению Европы «изнутри».

По их информации подразделение существует под номером 29155. Оно имеет отношение к нескольким масштабным событиям на Европейской территории: смена власти в Молдавии, отравление болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, попытке черногорского переворота в 2016 году и к отравлению семьи Скрипалей.

Как сообщает американское издание, данное подразделение существует уже как минимум десять лет. Предполагаемое место его нахождения - штаб-квартира 161-го учебного центра специального назначения, который находится на востоке столицы.

По версии источников, главным в отделе является Андрей Аверьянов.

Минобороны России пока не дали никаких комментариев на запрос издания.