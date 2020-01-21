21.01.2020, 10:18
Запасы монетарного золота в России возросли на 7,7%
ИА «Ореанда-Новости». Запасы монетарного золота в России возросли на 7,7%, сообщает пресс-служба Центробанка сегодня, 21 января.
На 1 января прошлого года международные золотые резервы нашей страны составляли 67,9 миллионов унций. На конец 2019 года этот показатель стал равным 73 миллионам унций. Таким образом, Россия заняла 5 место в мировом рейтинге по золотым запасам в международных резервах. Первые места занимают Соединённые Штаты Америки, Германия, Италия и Франция.
Стоит отметить, что общая стоимость монетарного золота в резервах составляет примерно 110,38 миллиардов долларов.
На 1 января прошлого года международные золотые резервы нашей страны составляли 67,9 миллионов унций. На конец 2019 года этот показатель стал равным 73 миллионам унций. Таким образом, Россия заняла 5 место в мировом рейтинге по золотым запасам в международных резервах. Первые места занимают Соединённые Штаты Америки, Германия, Италия и Франция.
Стоит отметить, что общая стоимость монетарного золота в резервах составляет примерно 110,38 миллиардов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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