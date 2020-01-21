На 1 января прошлого года международные золотые резервы нашей страны составляли 67,9 миллионов унций. На конец 2019 года этот показатель стал равным 73 миллионам унций. Таким образом, Россия заняла 5 место в мировом рейтинге по золотым запасам в международных резервах. Первые места занимают Соединённые Штаты Америки, Германия, Италия и Франция.