ИА «Ореанда-Новости». Член Совета по правам человека при президенте Александр Асмолов заявил, что решение кабмина о запрете госзакупок импортных протезов, перевязочных материалов и медицинского оборудования означает «отсроченное убийство» многих людей, пишет «Интерфакс».



Он отметил, что больные люди станут жертвами «непродуманной политики импортозамещения без границ».



Асмолов подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы импортозамещение нарушало права человека на жизнь. Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что соберёт по поводу этого запрета круглый стол, в котором примут участие Минздрав, Общественная палата, Минэкономразвития и врачи. Он также пообещал провести гуманитарную экспертизу этого решения несмотря на то, что оно уже принято.