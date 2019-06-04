04.06.2019, 18:24
Запрет на выезд полицейских за границу признали законным
ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд России признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне, пишет «Интерфакс».
Иск в ВС подал инспектор ДПС Максим Лужных. Он был уволен из полиции после поездки в 2016 году в Болгарию и Доминикану. Перед отпуском он предоставил работодателю неверную информацию о месте отдыха, из-за чего его и уволили.
Он попытался обжаловать приказ МВД о запрете, однако в министерстве заявили, что приказ не вводит запрет на отдых за границей, а только обязывает сотрудников заранее сообщать начальству о поездках.
Иск в ВС подал инспектор ДПС Максим Лужных. Он был уволен из полиции после поездки в 2016 году в Болгарию и Доминикану. Перед отпуском он предоставил работодателю неверную информацию о месте отдыха, из-за чего его и уволили.
Он попытался обжаловать приказ МВД о запрете, однако в министерстве заявили, что приказ не вводит запрет на отдых за границей, а только обязывает сотрудников заранее сообщать начальству о поездках.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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