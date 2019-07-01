По данным таможенных служб, сотрудники ведомства продолжают задерживать партии этой ягоды на пограничных территориях.

По информации, предоставленной государственным инспектором отдела пограничного и внутреннего фитосанитарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Карелии Марией Суровцевой, черешня, ввозимая в страну из Узбекистана, была заражена восточной плодожоркой. Такие две партии, попадающие под условия карантина, уже задержаны.

Причина того, что на российские, и в частности, столичные прилавки магазинов, попадает некачественный товар, связан с тем, что черешни на территории России выращивается не так уж много – приблизительно восемь процентов от общего объёма ввозимой продукции.

Оставшаяся часть этой ягоды привозится в Россию из Азербайджана, Турции, Армении и других стран. По словам продавцов, черешня отечественного производства не пользуется большой популярностью среди российских покупателей. В целом, потребителям всё равно, откуда привезли партию черешни, лишь бы она была вкусная, чистая и сочная.

Однако, сотрудники Россельхознадзора рекомендуют не относится к выбору черешни так невнимательно. Несмотря на прекрасный товарный вид, которым кстати недобросовестные продавцы и пользуются, у сбытчиков такой черешни довольно часто нет соответствующих документов на сертифицированную продукцию. Не оказывается и документов о санитарном контроле. Уже были зафиксированы случаи, когда продавцам удавалось подделывать необходимые для продажи бумаги буквально под прилавком.

В защиту отечественного производителя следует отметить, что качество черешни в последнее время значительно улучшается. Так, к примеру, крымские производители уже начали использовать в своём производстве новые технологии в сельскохозяйственной области.