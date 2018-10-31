Московский департамент образования в лице А. Муратова сообщил о достиженииПо данным представительства, зарплата преподавателей московских школ выросла более чем на 20 процентов: в 2017 году средняя оплата труда составляла 86 тысяч рублей. В числе факторов столь стремительного роста названы городское вознаграждение за классное руководство – 12,5 тысяч рублей за класс в 25 человек. При этом сообщается, что выплаты по этой же статье, устанавливаемые самими учебными заведениями, полностью сохраняются.Так же на рост зарплаты влияет участие в программе «Московская электронная школа», направленная на улучшение качества столичного школьного образования путем внедрения самых современных информационных технологий. Учителя, активно участвующие в проекте, тоже получают дополнительные выплаты.Кроме того, в конце каждого учебного года проводится оценка деятельности учебного заведения, по результатам которой школам с самым высоким качеством образования выделяются гранты, часть которых идет на стимулирующие выплаты учителям., в ходе реализации которых увеличились гарантированные выплаты всем категориям сотрудников.Общественность неоднозначно отреагировала на новость. Многие учителя региональных школ выразили недовольство разницей зарплат со столичными коллегами. Некоторые отметили непропорционально высокие по сравнению со средними по стране выплаты. Так, в Корелии по планам целевого развития, средняя заработная плата учителя составляет около 32 тысяч рублей.При этом заработная плата директора, по данным департамента, в среднем в три раза превышает учительскую.Ранее ВЦИОМ объявил, чтопо результатам опросов населения. В этот же рейтинг вошли юристы, заняв третье место, и врачи, ставшие лидерами по мнению россиян.