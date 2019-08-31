ИА «Ореанда-Новости». В эти выходные в Москве проходит ряд крупных фестивалей, в том числе Спасская башня, которая является одной из первых трёх в мире среди военной музыки. Его площадки работают по всей столице.

31 августа в рамках фестиваля в Москве состоялись выступления военных оркестров разных стран.

«Военный оркестр КНДР выступит на главной сцене в Измайловском парке», - сказали организаторы.

Жители и гости Москвы, отдыхающие в парке Красная Пресня, смогли увидеть выступление команды из Японии. Турецкий военный оркестр был представлен в Парке Горького, а группа «Хан-Нури» из Республики Корея показала свою программу в Зарядье.

За годы фестиваля его участниками стали десятки команд из 54 стран.