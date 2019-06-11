ИА «Ореанда-Новости» Адвокаты журналиста «Медузы» Ивана Голунова подали апелляцию с целью обжаловать решение суда о переводе журналиста под домашний арест. Об этом заявил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

Голунов был задержан в пятницу, 8 июня суд принял решение поместить его под домашний арест. Сотрудник СМИ подозревается в распространении наркотиков. Однако, как стало известно накануне, на пакетиках с веществами, найденных в доме Голунова, следы его ДНК не были обнаружены.

В интервью RT адвокат рассказал, что сейчас Голунов находится в шоковом состоянии и очень тяжело переживает всё происходящее с ним.

Кроме того, накануне три ведущих издания «РБК», «Коммерсантъ» и «Ведомости» впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой – «Я Мы Иван Голунов».