ИА «Ореанда-Новости». Мосгорсуд завтра рассмотрит апелляцию на административный арест оппозиционера Алексея Навального, пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.



Она рассказала, что в своей жалобе попросила прекратить дело в связи с его недоказанностью, либо отпустить Навального из-под ареста по состоянию здоровья.



Отметим, Навального, которого ранее госпитализировали в больницу, снова перевели в спецприёмник. Адвокат рассказала, что медики прописали Навальному спецпитание, однако в спецприёмнике таких продуктов нет.



Напомним, Навальный получил 30 суток ареста, так как его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации митинга.