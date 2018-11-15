ИА «Ореанда-Новости». После изменения обвинения, защитник футболиста Павла Мамаева попросил суд изменить меру пресечения и отпустить его под залог. Информация о переквалификации обвинения подтвердилась. Суд отказал отпустить футболиста из СИЗО.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подтвердил сообщения о переквалификации обвинения в отношении футболиста.

"13 ноября в Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Павла Мамаева", — сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы РАПСИ.

При этом суд отказал адвокату Мамаева в принятии заявления о переводе его из СИЗО под залог, сообщили в суде.

«В принятии заявления было отказано», – заявили там, отметив, что судом адвокату Мамаева был дан письменный ответ в том, что заявление подано ненадлежащим образом. В суде также сообщили, что никакого заседание по данному вопросу назначено не было, как сообщалось ранее.

Какое новое обвинение предъявлено Мамаеву, Бушманов не сообщил. Известно, что перед арестом Мамаеву было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного Кодекса РФ — нанесение побоев и хулиганство.

Новое обвинение Мамаеву было вынесено после устранения нарушений, которые выявила прокуратура. По данным «Интерфакса», состав прежнего и нового обвинения не отличаются. Обвинение можно назвать «новым» лишь формально.

Напомним, Павел Мамаев, игрок футбольного клуба «Краснодар», и его товарищ Александр Кокорин, игрок «Зенита», были арестованы по делу о драке, которая произошла 8 октября. Суд избрал мерой пресечения арест до 8 декабря. Обоим футболистам предъявили обвинения по статьям о хулиганстве и нанесении побоев.

8 октября они избили водителя машины Mercedes у гостиницы «Пекин», а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, пострадавший является её личным водителем). Позже компания в кафе на Большой Никитской улице избила директора одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.