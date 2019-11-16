ИА «Ореанда-Новости». Математика из МГУ доставили в больницу после того, как он выпил «Крот».

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов случайно проглотил жидкость, предназначенную для ликвидации засоров.

Случайность, которая привела математика к больничной палате, случилась в Москве. 91-летний мужчина перепутал ёмкости с водой и «Кротом». Как оказалось, они стояли рядом в ванной комнате.

Мужчину доставили в реанимацию Института Склифосовского. В настоящий момент он находится в тяжёлом состоянии.

Семья преподавателя подтвердила отравление.

Ранее от отравления «Кротом» пострадал Бари Алибасов, который также по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Тогда, как рассказывал он сам, продюсер едва остался жив. Он провёл в медикаментозном сне пять дней.