ИА «Ореанда-Новости». Заслеженный педагог России прокомментировал инициативу о новых отметках в аттестатах.

Заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире телеканала «360» прокомментировал идею с отметками «зачёт» и «незачёт» в аттестатах по некоторым школьным предметам.

По мнению Ямбурга, в старших классах школьники сосредоточены лишь на предстоящих экзаменах и предметах, которые действительно важны для их будущего. Поэтому введение стандартов «зачёт» и «незачёт» по таким факультативным предметам, как физическая культура или музыка, позволит облегчить ученикам жизнь.

Ямбург также напомнил про учеников, у которых существуют противопоказания к физкультуре. Для дальнейшего прохождения в следующий класс или для выпуска из школы им приходится делать много ненужных рефератов. «Кому это нужно?» - подчеркнул Ямбург.