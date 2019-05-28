28.05.2019, 16:03
Застройщиков из России предлагают привлечь к расселению трущоб в Кении
ИА «Ореанда-Новости». Российские девелоперы смогут принять участие в программе расселения трущоб в Кении, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минстроя Владимира Якушева.
По его словам, кенийские власти готовят обширную программу по переселению граждан из трущоб. На это было выделено много денег. Якушев отметил, что Кения заинтересована в том, чтобы строительство вели компетентные застройщики: ведутся переговоры с Китаем, Турцией, Южной Кореей, Россией.
Министр также добавил, что кенийские власти хотят построить и железные дороги. Предложение об этом в дальнейшем могут рассмотреть ОАО «РЖД» и Минтранс.
По его словам, кенийские власти готовят обширную программу по переселению граждан из трущоб. На это было выделено много денег. Якушев отметил, что Кения заинтересована в том, чтобы строительство вели компетентные застройщики: ведутся переговоры с Китаем, Турцией, Южной Кореей, Россией.
Министр также добавил, что кенийские власти хотят построить и железные дороги. Предложение об этом в дальнейшем могут рассмотреть ОАО «РЖД» и Минтранс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии