По его словам, кенийские власти готовят обширную программу по переселению граждан из трущоб. На это было выделено много денег. Якушев отметил, что Кения заинтересована в том, чтобы строительство вели компетентные застройщики: ведутся переговоры с Китаем, Турцией, Южной Кореей, Россией.Министр также добавил, что кенийские власти хотят построить и железные дороги. Предложение об этом в дальнейшем могут рассмотреть ОАО «РЖД» и Минтранс.