ИА «Ореанда-Новости». Плавучий док, который затонул во время ремонтных работ авианосца «Адмирала Кузнецова», планируют поднять со дна. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Точные сроки и способ поднятия пока уточняются.

Со слов главы Минпромторга Дениса Мантурова, плавдок ПД-50 «точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода».

«Другой вопрос — каким способом и в какой период. Сейчас работает водолазная бригада, которая вырезает кусок металла, чтобы определить усталость металла», — рассказал министр.

Напомним, ЧП с плавдоком и авианосцем произошло в ночь на 30 октября в посёлке Росляково в Мурманске. При проведении операции по спуску на воду тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» (задача выполнялась подрядчиком – 82-м судоремонтным заводом) произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока, отчего он резко ушёл под воду. Из-за этого упали два крана дока, один из них – на палубу авианосца, из-за этого она была повреждена. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, это практически сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.

Что касается самого «Адмирала Кузнецова», то данная ситуация не повлияет на сроки его планового ремонта. Об этом также сообщил Мантуров.

«Потому что у нас докование планируется по контракту только летом следующего года либо весной 2020 года. Поэтому у нас есть ряд вариантов, как решить задачу: либо сделать конструкцию по сухому доку на 10-м заводе, что практически через залив находится, либо рассматривается вопрос по приобретению готового дока. У нас ещё есть вариант по использованию сухого дока на Севастопольском заводе», — отметил Мантуров.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что повреждения крейсер получил незначительные, а восстановление не изменит сроки ремонта. А со слов Алексея Рахманова, главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), «этот инцидент не повлияет на боеготовность, на сроки».

Во время ЧП с плавдоком в Мурманске пострадали четыре человека (один оказался в реанимации в крайне тяжёлом состоянии), один человек пропал без вести.