ИА «Ореанда-Новости» Предварительное расследование по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору, завершено. Об этом предаёт агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Марии Хачатурян Ярослава Пакулина.

По его словам, следствие подало ходатайство о продлении девушкам меры пресечения в виде запрета на определённые действия в течение месяца.

Ранее сёстрам Марии, Крестине и Ангелине было предъявлено окончательное обвинение, девушкам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Сёстры обвиняются в убийстве по сговору, однако следствие отмечает, что действия девушек были спровоцированы их жертвой.

Защита настаивает, что обвиняемые совершили свой поступок в целях самообороны и должны быть освобождены от уголовной ответственности.