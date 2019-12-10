После саммита, Владимир Путин и Владимир Зеленский провели переговоры при участии членов делегации.Сейчас президенты России, Украины, Германии и Франции продолжают общение за рабочим ужином в Париже в Елисейском дворце.В ближайшее время планируется провести открытую пресс-конференцию для журналистов, на которой будут оглашены главные решения по заседанию саммита «нормандской четвёрки».