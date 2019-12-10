10.12.2019, 00:23
Завершилась двусторонняя встреча президентов России и Украины
ИА «Ореанда-Новости». Завершилась двусторонняя встреча президентов России и Украины, которая продлилась примерно 1 час.
После саммита, Владимир Путин и Владимир Зеленский провели переговоры при участии членов делегации. Закрытые переговоры без присутствия других участников продлились не более 10 минут. Сейчас президенты России, Украины, Германии и Франции продолжают общение за рабочим ужином в Париже в Елисейском дворце.
В ближайшее время планируется провести открытую пресс-конференцию для журналистов, на которой будут оглашены главные решения по заседанию саммита «нормандской четвёрки».
После саммита, Владимир Путин и Владимир Зеленский провели переговоры при участии членов делегации. Закрытые переговоры без присутствия других участников продлились не более 10 минут. Сейчас президенты России, Украины, Германии и Франции продолжают общение за рабочим ужином в Париже в Елисейском дворце.
В ближайшее время планируется провести открытую пресс-конференцию для журналистов, на которой будут оглашены главные решения по заседанию саммита «нормандской четвёрки».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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