ИА «Ореанда-Новости» . Следственные мероприятия по расследованию дела Пола Уилана официально завершены. Об этом изданию «TАСС» сообщила адвокат обвиняемого американца Ольга Карлина.

Следует напомнить, что гражданина США Пола Уилана задержали в российской столице зимой позапрошлого года. ФСБ сообщила, что американец проводил в Москве шпионскую операцию. Сам Пол Уилан имеет гражданство ещё трёх стран мира: Великобритании, Ирландии и Канады.

В настоящее время завершённое дело, с которым уже ознакомился американец и его адвокат, передали в Генеральную прокуратуру для утверждения. Специалисты ожидают, что первые слушания пройдут 25-26 марта текущего года.