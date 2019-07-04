ИА "Ореанда-Новости" В предстоящий четверг в городе Санкт-Петербурге запланировано проведение Парусной лиги чемпионов Европы. Местом проведения этого спортивного состязания выбран Яхт-клуб города на Неве. Последний день чемпионата состоится 7 июля.

В соревнованиях примут участие свыше двадцати европейских яхт-клубов. В северной столице соберутся действительно сильные команды – все они были призёрами в национальных парусных лигах, проходивших на территории различных зарубежных стран. Главным призом завтрашнего состязания будет поездка в Швейцарию, где в августе текущего года состоится финальные соревнования турнира Sailing Champions League.

Формат мероприятия обещает быть действительно международным. Спортсмены самых лучших яхт-клубов таких стран как Германия, Дания, Норвегия, Италия, Франция, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Польша, Финляндия соберутся завтра в акватории главной реки города Санкт-Петербурга. Несомненно, в чемпионате примут участие и российские представители. Пять команд из таких городов как Санкт-Петербург, Москва, Туапсе продемонстрируют свои навыки на Неве.

Участие в соревнованиях могут принять исключительно яхты монотипного вида. Ввиду того, что количество команд превышает количество плавсредств, то жюри чемпионата пришло к решению проводить регату в формате так называемого «фейр-плей». Понятие «честная игра» подразумевает выход одной команды на воду и последующая борьба с противником несколько раз.

Для того, чтобы насладиться видом парусной регаты, всех желающих приглашают на пляж Петропавловской крепости, где помимо основного состязания состоится развлекательная программа.