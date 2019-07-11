ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с украинским лидеров Владимиром Зеленский, пишет РИА Новости.



Отмечается, что инициатором разговора был Зеленский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Он рассказал, что президенты обсуждали вопросы по урегулированию ситуации на Донбассе, а также совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Песков добавил, что главы государств договорились о продолжении этой работы на уровне экспертов.



Пресс-секретарь также сообщил, что Путин и Зеленский обсудили встречу в нормандском формате.