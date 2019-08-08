ИА «Ореанда-Новости» Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры на территории страны. Соответствующий запрет действует с 2009 года.

Его предложение касается только пятизвездочных отелей. По мнению политика, разрешение на организацию игорного бизнеса обеспечит стимулирование развитие туризма на Украине.

В апреле 2019 года Зеленский, будучи кандидатом в президенты, заявил, что у Украины есть возможность создать собственный Лас-Вегас. Он уверен, что граждане поддержали бы эту инициативу, поскольку выбранный для этого стал бы развиваться и в государственный бюджет поступали бы дополнительные налоги.