ИА «Ореанда-Новости». Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский высказался о мнении российского лидера Владимира Путина о тесной общности двух стран. Бывшая звезда юмористических шоу, а ныне преуспевающий политик считает, что только государственная граница сегодня является единственном «общим» для Украины и России.

По словам Зеленского, «после аннексии Крыма и военных действий на юго-востоке Украины, исходя из реалий сегодняшнего дня из "общего" у обеих стран остаётся только одно: это государственная граница. 2 тыс. 295 км и 400 м "общего". Россия обязана вернуть Украине контроль за каждым миллиметром. И только тогда наши страны дальше рассуждать на темы исторической общности».

Как цитируют Владимира Зеленского СМИ, ряд последних запретительных мер, введённых Россией, «ни на йоту» не приближает нормализацию взаимоотношений между двумя странами. Политик на своей странице в Facebook отметил, что речь идёт о запрете экспорта нефтяных продуктов на Украину, открытии пунктов выдачи паспортов РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также насильственном удерживании в заточении граждан Украины. «Такие отношения «братскими» точно быть не могут», подчеркнул Зеленский.