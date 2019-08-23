ИА «Ореанда-Новости». Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям. По словам сенатора, Зеленский воспринимает полуостров «как кусок территории без населения», при этом совершенно не хочет признать, что

«Никаких вариантов для возвращения Крыма на Украину нет. Зеленскому и его окружению сложно сразу признать российский статус Крыма, несмотря на неизбежность этого процесса, так как это вызовет определённую реакцию. Поэтому ему нужно искать компромиссные варианты», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Он отметил, что признание этой территории частью России позволит улучшить отношения между государствами, и Украина сможет полноценно развиваться и станет настоящим цивилизованным государством. Цеков также обратил внимание на приверженность президента Украины Владимира Зеленского курсу своего предшественника Петра Порошенко.

«Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернёт Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдет никогда по многим причинам», — сказал сенатор и напомнил, что жители полуострова сами проголосовали за присоединение к России. Накануне Зеленский заявил, что принятие России обратно в G8 станет возможным только после «возвращения» Крыма Украине и прекращения конфликта в Донбассе.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума, который прошёл на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошёл с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.