ИА «Ореанда-Новости» На Алтае сотрудники таможни пресекли попытку нелегального вывоза из России в Казахстан экзотических животных.

Таможенники обнаружили на пункте пропуска через границу в нескольких автомобилях КАМАЗ животных: амурских тигров, африканского льва, гималайских медведей, канадских волков и иных животных. Документы, разрешающие вывоз диких зверей за пределы России, отсутствовали.

Отмечается, что изъятые животные являются стратегически важными ресурсами фауны, эти виды находятся под угрозой исчезновения. В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело, ему может грозить тюремное заключение сроком на семь лет, а также штраф в размере 1 миллиона рублей.