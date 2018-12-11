ИА «Ореанда-Новости». Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести к блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному. Золотов требует через суд с навального 1 миллион рублей. Деньги пойдут на благотворительность детям.

Информацию сообщил адвокат главы Росгвардии Шота Горгадзе, с его слов, Золотов надеется услышать в показаниях от Навального рассказ об основаниях его высказываний.

"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", – сказал адвокат, представляющий интересы Золотова.

Также Горгадзе отметил, что иск подаётся "не с целью обогащения, а с целью призвать к ответственности Навального". Поэтому 1 миллион рублей, который указан в качестве возмещения вреда в исковом заявлении, будет направлен в детский дом.

Адвокат пояснил, что в исковом заявлении директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов просит признать распространённые Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности.

"В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", – уточнил Горгадзе.

Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.

В Кремле ситуацию никак не комментируют, так как не в курсе иска главы Росгвардии к Навальному. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник, что «это, наверное, надо все-таки в Росгвардии узнавать».

Напомним, возглавляемый Навальным "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал ролик-расследование, где утверждается о нарушениях в ведомстве с госзакупками для Росгвардии. Там утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам, существенно выше рыночных.

Накануне стало известно, что Федеральная служба безопасности попросила военную прокуратуру и ФАС проверить поставщика продуктов для Росгвардии. Спецслужба обратила внимание на контракты ещё за несколько месяцев до расследования Алексея Навального. Цена на сосиски была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн рублей, утверждают в ФСБ.