ИА «Ореанда-Новости». Виктор Золотов рассказал о высокотехнологичном вооружении, которое превосходит мировые аналоги. Слова директора Федеральной службы войск национальной гвардии передаёт «Российская газета».

Золотов упомянул бронированные автомобили «Патруль», специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы «Чаборз» М-3 высокой проходимости.

Золотов отметил, что данное вооружение превосходит мировые аналоги по многим показателям. Поэтому при выборе вооружения, в том числе огнестрельного, предпочтение отдаётся российским производителям.

Глава Росгвардии также добавил, что арсенал войск постоянно обновляется и модернизируется.