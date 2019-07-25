ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских («Справедливая Россия») сообщил о внесении в нижнюю палату проекта закона, который обяжет вузы начислять не менее 11 дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) обладателям золотых медалей.

«Мы предлагаем установить вузам минимальную планку в 11 баллов для оценки золотой медали, максимальную планку мы не ограничиваем – здесь вуз может сам принимать решение, как оценить медалистов. Принятие законопроекта позволит вернуть школьной медали её гордый статус «золотой» и вернёт школьникам мотивацию усердно учиться в течение всех 11 лет», – сказал Ананских. Сейчас система начисления баллов, как утверждает парламентарий, является «как минимум несправедливой по отношению к медалисту, ведь это 11 лет кропотливого труда ученика, а ЕГЭ, как показывает практика, – во многом лотерея».