ИА "Ореанда-Новости" Лесные пожары, распространившиеся на территории Сибири и Дальнего Востока, главным образом, негативно повлияют на флору и фауну региона.

По информации, предоставленной пресс-секретарём Зоологического музея Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ильёй Гомырановым, сибирские пожары пошли на пользу лишь жуки-златки пожарищ и короеды пожарищ.

По словам учёного, развитие первых находится в прямой зависимости от пожаров. Ареалом обитания этих насекомых является прикорневая часть и пни деревьев. Речь идёт о молодых деревьях хвойных культур. Дым и тепло от огня приманивает особей обоего пола, которые, в свою очередь, слетаются в такие места в массовом порядке. Спаривание жуков-златок пожарищ происходит на остатках деревьев, которые продолжают тлеть. Несомненно, в будущем это приводит к увеличению численности популяции. Илья Гомыранов заявляет, что личинки этих насекомых лучше развиваются в древесине, которая уже успела обуглиться. Даже на следующий год развитие этих жуков может продолжиться, но уже на деревьях, которые уцелели.

Что касается короедов пожарищ, то эти особи развиваются исключительно в древесных остатках, которые пострадали от огня.

Однако, пресс-секретарь музея отметил, что основными жертвами такого рода пожаров являются, главным образом, животные небольшого размера. Причина в том, что такие животные не могут убежать от охваченной огнём территории достаточно быстро. Речь идёт о пауках, насекомых, моллюсках, небольшого размера птиц и животных, например, грызуны или зайцы.

Напомним, что по состоянию на 1 августа площадь охваченных огнём лесов Сибири составила свыше двух с половиной миллионов гектаров.