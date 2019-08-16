Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Лидер российской нации, находясь на открытии совещания с регулярными членами Совета безопасности Российской Федерации, заявил, что им подписан соответствующий приказ о присвоении почётного звания. Владимир Путин уточнил, что звание Героя Российской Федерации получили лётчики авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Оба лётчика являются командиром воздушного судна и вторым пилотом экипажа соответственно. Остальные члены экипажа также не остались без награды – они награждены орденами Мужества. В заключение своего выступления президент Российской Федерации выразил слова надежды на то, что таких внештатных ситуаций будет ещё меньше, а самым лучшим желание стало бы прекращение таких ситуаций, в целом.

Напомним, что инцидент с жёсткой посадкой самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошёл вчера, 15 августа. Пунктами отправления и прибытия стали города Москва и Симферополь. На борту во время полёта находилось двести двадцать шесть пассажиров, а также семь человек лётного состава. Взлёт осуществлялся из аэропорта Жуковский. Сразу же после взлёта лётчики вынуждены были приземлиться на кукурузное поле – стаи чаек попали в двигатели воздушного судна. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

В результате экстренной посадки обошлось без пострадавших. Семьдесят шесть человек обратились за медицинской помощью. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, создана специальная комиссия, выясняющая обстоятельства произошедшего инцидента.