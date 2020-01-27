27.01.2020, 21:32
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» пропала в Мексике
ИА «Ореанда-Новости». В Мексике пропала Наталья Андрейченко, которая исполняла главную роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». Об этом сообщил представитель актрисы Ян Трунцев.
Более суток Наталья Андрейченко не выходит на связь. Последний раз её видели в гостях у подруги в субботу, 25 января. Она сказала, что чувствует себя плохо, после чего уехала. После этого Наталью Андрейченко никто не видел, на связь она также не выходила.
Ян Трунцев опубликовал пост в аккаунте актрисы в сети Instagram с просьбой о помощи. В посте указан номер телефона, по которому можно созвониться с представителем актрисы, если кто-то знает её местоположение или любую другую информацию.
Более суток Наталья Андрейченко не выходит на связь. Последний раз её видели в гостях у подруги в субботу, 25 января. Она сказала, что чувствует себя плохо, после чего уехала. После этого Наталью Андрейченко никто не видел, на связь она также не выходила.
Ян Трунцев опубликовал пост в аккаунте актрисы в сети Instagram с просьбой о помощи. В посте указан номер телефона, по которому можно созвониться с представителем актрисы, если кто-то знает её местоположение или любую другую информацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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