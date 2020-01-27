Об этом сообщил представитель актрисы Ян Трунцев.Последний раз её видели в гостях у подруги в субботу, 25 января. Она сказала, что чувствует себя плохо, после чего уехала. После этого Наталью Андрейченко никто не видел, на связь она также не выходила.В посте указан номер телефона, по которому можно созвониться с представителем актрисы, если кто-то знает её местоположение или любую другую информацию.