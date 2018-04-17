17.04.2018, 22:58
Дуров начал поддерживать деньгами за помощь в обходе блокировок
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Основатель социальной сети "ВКонтакте" и Telegram рассказал, что начал выплачивать гранты владельцам сервисов VPN, а также прокси-серверов, которые помогают пользователям обходить блокировки, которые уже второй день реализует российское ведомство Роскомнадзор, в попытке заблокировать доступ к мессенджеру.
О своих планах продолжать противостоять этим усилиям он рассказал на странице "ВКонтакте".
Он отметил, что за минувшие сутки российские надзорные органы продемонстрировали готовность блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, "не считаясь с потерями посторонних проектов".
"Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами прокси/VPN, многие из которых перестают работать", - сказал Дуров.
Он также добавил, что, несмотря на то, что российский рынок не является приоритетным для Telegram и не составляет существенной его базы, он важен "по личным соображениям".
С 16 апреля Роскомнадзор вносит в списки для блокировок провайдерами миллионы IP-адресов, которые использует в своей работе мессенджер. В число таких сетей попали, в том числе, принадлежащие Google и Amazon. По последним данным, под ограничения попало более 16 миллионов адресов.
О своих планах продолжать противостоять этим усилиям он рассказал на странице "ВКонтакте".
Он отметил, что за минувшие сутки российские надзорные органы продемонстрировали готовность блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, "не считаясь с потерями посторонних проектов".
"Помимо этого, власти России борются и с независимыми сервисами прокси/VPN, многие из которых перестают работать", - сказал Дуров.
Он также добавил, что, несмотря на то, что российский рынок не является приоритетным для Telegram и не составляет существенной его базы, он важен "по личным соображениям".
С 16 апреля Роскомнадзор вносит в списки для блокировок провайдерами миллионы IP-адресов, которые использует в своей работе мессенджер. В число таких сетей попали, в том числе, принадлежащие Google и Amazon. По последним данным, под ограничения попало более 16 миллионов адресов.
Источник: Ореанда-Новости