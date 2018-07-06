ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. В Москве началась серия научных конференций по анализу изображений, сетей и текстов (АИСТ). Докладчики представят свои академические работы по Big Data и Data Science.

Натан Ротшильд сказал: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Это высказывание как нельзя лучше описывает состояние современного мира, в котором данные стали оружием, позволяющим быть на шаг впереди. Но, поступая в огромных количествах, будучи разнородными по составу и источникам получения, они требуют сбора, классификации по определенным критериям и анализа для выявления той информации, которая необходима для конкретных целей и решаемых задач. Технологии Big Data подразумевают под собой механизм обработки структурированных и неструктурированных данных большого объема с помощью масштабируемых программных инструментов.

Особого внимания в 2018 году удостоилась обработка естественных языков (natural language processing). В рамках изучения human computer interaction (HCI) представители Mail Group, Сбербанка проведут мастер классы по классификации текстовой информации, видах ее воздействия на аудиторию. Также докладчики не могли не затронуть сферу бизнес-аналитики на основе больших данных. Данную информацию представит на суд публики Анн Розинат из Технического университета Эйндховена, который расположен в Нидерландах.

На сегодняшний день Россия не просто принимает участие в развитие информационных технологий, но и задает собственные тренды в этой сфере. И чтобы постоянно соответствовать запросам современных реалий в нашей стране началась активная поддержка различного рода IT стартапов. В рамках АИСТа планируется провести хакатон, главным спонсором которого выступает международный криптоаналитик Santiment.net. Все это делается для того, чтобы разработать новые методы анализа данных из мира криптовалют на основе выборки новостей, блокчейна транзакций, а также биржевых цен. Лучшие из лучших получают поддержку со стороны государства и научного сообщества в развитии и продвижении своих проектов на российском и международном рынках.

Наиболее активно применяют в своих процессах технологии Big Data такие сферы Российской экономики, как банки и недвижимость. Передовиками, которые вкладывают немалые суммы на развитие и внедрение больших данных, можно назвать такие гиганты, как Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ 24 и Альфа банк. Поэтому сейчас их внимание приковано к АИСТу как никогда ранее.