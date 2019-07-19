ИА «Ореанда-Новости». Universal Pictures представила трейлер фильма "Кошки". Видео опубликовано на официальной киностудии YouTube.

Пользователи соцсетей негативно отозвались о трейлере за грим актёров и компьютерную графику, а издательство Guardian назвал его отвратительным и посоветовал не смотреть ночью. Газета была озадачена размером актёров по отношению к реквизиту, присутствием героини Джуди Денч в шубах из собственных волос и вокала Дженнифер Хадсон. Автор микроблогов кошка Ларри, житель резиденции премьер-министра Великобритании, потребовала созвать экстренную конференцию "кошек", чтобы выработать реакцию на трейлер.

Режиссёр фильма Том Хупер. Ранее он получил Оскар за фильм «Король говорит!». Он также снимал «Девочку из Дании» и "Les Miserables".

Премьера назначена на 20 декабря.