25.07.2019, 18:25
Анонсированы продажи складных Samsung Galaxy Fold
ИА «Ореанда-Новости» Компания Samsung объявила, что старт продаж складных смартфонов поколения Galaxy Fold начнётся в сентябре.
Сейчас компания завершает тестирование гаджетов. Точная дата и место старта продаж не раскрывается. По словам экспертов, эта информация появится в конце августа этого года.
Продажи нового смартфона должны были начаться ещё в мае. В то время заявление о выпуске телефона со сгибающимся экраном было очень громким и все ждали релиза. Однако тесты показали, что девайс нуждается в доработке, и выпуск отложили на неопределённое время. О конкретных дефектах не сообщается, однако известно, что возникала проблема в дисплеем: в месте сгиба он переставал реагировать и случались искажения изображения.
По предварительным данным, сумма телефона составит чуть больше 1000 долларов (примерно 130 тысяч рублей).
Сейчас компания завершает тестирование гаджетов. Точная дата и место старта продаж не раскрывается. По словам экспертов, эта информация появится в конце августа этого года.
Продажи нового смартфона должны были начаться ещё в мае. В то время заявление о выпуске телефона со сгибающимся экраном было очень громким и все ждали релиза. Однако тесты показали, что девайс нуждается в доработке, и выпуск отложили на неопределённое время. О конкретных дефектах не сообщается, однако известно, что возникала проблема в дисплеем: в месте сгиба он переставал реагировать и случались искажения изображения.
По предварительным данным, сумма телефона составит чуть больше 1000 долларов (примерно 130 тысяч рублей).
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии