ИА «Ореанда-Новости». Apple активно работает над технологией по складыванию экранов iPhone и iPad. Первый гибкий гаджет может появиться в ближайшие несколько лет. Об этом говорится в аналитической записке инвестиционного банка UBS.

Эксперты предполагают, что Apple начнет с планшетов, а через некоторое время перенесет технологию на iPhone. Основным препятствием для появления складывающихся i-гаджетов является цена, сообщает CNBC со ссылкой на отчёт. Потребители готовы отдать 400-500 долларов «сверху» за премиальную модель Apple, но не 2000 долларов, которые Samsung просит у Galaxy Fold, уверены в UBS.

В то же время Samsung «доминирует» при подаче исков на интеллектуальную собственность в отношении технологий и устройств для складных дисплеев. UBS прогнозирует, что производитель станет лидером в новом направлении рынка.