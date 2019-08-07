ИА «Ореанда-Новости». Disney планирует перезапустить обновленные картины Fox. Будут пересняты известные семейные фильмы “Один дома”, “Ночь в музее”, а также “Дневник слабака” и другие кинокартины.

Все переизданные фильмы будут доступны для просмотра на стриминговой площадке Disney +, которая находится на стадии разработки. Пока неясно, будут ли фильмы переделываться в полнометражные фильмы или же они будут создаваться в виде телесериалов.

“Мы сосредоточились на использовании обширной библиотеки Fox для дальнейшего расширения нашего контента на наших площадках”, - сказал генеральный директор Disney Боб Айгер.

Ранее Disney приобрела права телевизионной компании 20th Century Fox и ряда других популярных франшиз, в том числе The Simpsons, X-Men и Avatar, а также долю в потоковом сервисе Hulu и нескольких кабельных каналах Fox. В том числе и National Geographic.