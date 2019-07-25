25.07.2019, 20:25
EA Access стал доступен в PS Store
ИА «Ореанда-Новости» Пять лет назад компания Electronic Arts запустила подписку EA Access на платформе Xbox One, и пользователи PlayStation тоже с нетерпением ждали сервиса. Однако подписка стала доступна только сегодня, 25 июля.
Стоимость сервиса совпадает с ценами на Xbox One: месячная подписка стоит 299 рублей, а годовая подписка обойдётся в 1799 рублей.
Помимо библиотеки игр, подписчики получат доступ к различным дополнениям и новинкам. Также им достанется скидка в 10% на любые товары компании и пробные версии игр. Сейчас в библиотеку входят более 40 игр, среди которых все части Battlefield со всеми DLC, Dragon Age: Inquisition, все части Need for Speed, Star Wars, The Sims 4 и многие другие.
Стоимость сервиса совпадает с ценами на Xbox One: месячная подписка стоит 299 рублей, а годовая подписка обойдётся в 1799 рублей.
Помимо библиотеки игр, подписчики получат доступ к различным дополнениям и новинкам. Также им достанется скидка в 10% на любые товары компании и пробные версии игр. Сейчас в библиотеку входят более 40 игр, среди которых все части Battlefield со всеми DLC, Dragon Age: Inquisition, все части Need for Speed, Star Wars, The Sims 4 и многие другие.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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