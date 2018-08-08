ИА «Ореанда-Новости». Пользователи социальных сетей не раз обращали внимание общественности на то, что голосовой помощник «Алиса», встроенный в поисковую систему Яндекс, критикует действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Отвечая на вопросы о нем, «Алиса» часто говорила о коррупционной деятельности президента страны, о том, что занимаемый им пост достался Путину совершенно случайно. Такие ответы слышали и видели пользователи, задавая вопросы, например: «Путин-вор?» или «Почему Путин врёт?».

Уже 6 августа 2018 года при запросе все тех же вопросов голосовой помощник Яндекса вообще перестал отвечать на них. «Алиса» всячески уходит от ответа, пытаясь замаскировать это фразами: «ищу для вас ответ», «открываю поиск».

Стало известно, что Алексей Навальный, российский оппозиционер выставил видео, в котором он задает вопросы голосовому помощнику, а тот выступает с критикой действующего президента Российской Федерации. Чуть позже в своем микроблоге в Twitter главный противник существующей власти писал, что теперь «Алиса» выдает по запросу "релевантные, качественные и совершенно правдивые ответы".

По словам экспертов компании Яндекс, голосовой помощник «Алиса» запрограммирован на поиск информации в интернете по запросу пользователя и иногда имеет тенденцию к собственным «экспериментам».



Следовательно, он может выдать выдержки из статей, где содержится критика действующего президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Так например «Алиса» часто цитирует статью с сайта «Крым.Реалии», написанную журналистом Олегом Панфиловым. Голосовой помощник также приводил фрагмент из публикации в издании Newsland: «По слухам, состояние Владимира Путина составляет не менее 300 миллиардов долларов, но точно, конечно, никто не знает».

На данный момент такого рода цитирования «Алиса» больше не выдает по запросу пользователей. А адекватный ответ, по словам экспертов, будет сформирован в самое ближайшее время.

Напомним, что голосовой помощник «Алиса» от поисковой системы Яндекс была запущена еще в 2017 году. Он распознает человеческую речь с помощью технологии SpeechKit, показатели которой сравнимы с человеческим восприятием речи собеседника. Из-за высокой точности определения, «Алиса» быстро распространилась по всем мобильным устройствам и уже стала неотъемлемой частью умной колонки от компании Яндекс.