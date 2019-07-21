ИА «Ореанда-Новости». Google получил патент на гибридный ноутбук, который можно превратить в планшет и обратно. Новый продукт будет конкурировать с устройством Microsoft Surface Book.

Согласно поданной патентной заявке, потенциальное устройство Google относится к компьютеру 2-в-1, который в различных конфигурациях может использоваться как ноутбук или планшетный компьютер. Экран запатентованного устройства можно отогнуть назад, что превращает его в планшет. В приложении также описана технология «шарнирного механизма, включающего рычаги и зажимы, который позволяет полностью отделить экран от базовой части устройства».

Как известно, компьютеры, которые превращаются из планшета в ноутбук и наоборот, давно стали популярными. Наиболее известным вариантом является дизайн со съемной клавиатурой. Более того, у модели Surface Book, созданной Microsoft, вскоре может появиться конкурент от Google.