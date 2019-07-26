ИА «Ореанда-Новости». Китайская телекоммуникационная компания Huawei в пятницу представила свой первый смартфон 5G, предназначенный для коммерческого использования. Об этом сообщил китайское издание Синьхуа.

Сообщается, что смартфон с двумя SIM-картами поддерживает сети как 5G, так и 4G. Компания утверждает, что телефон имеет самое высокое исходящее соединение 5G в мире.

Устройство оснащено процессором Kirin 980 с многорежимным чипсетом Balong. Телефон оснащен 7,2-дюймовым дисплеем FHD + OLED, аккумулятором на 4100 мАч, который заряжается при 40 Вт быстрой зарядки и работает на EMUI 9.1 (Android Pie).

Стартовая цена устройства составит 900 долларов, официальные продажи новинки стартуют 16 августа.