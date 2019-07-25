ИА «Ореанда-Новости» Стриминговый сервис Hulu намерена запустить в производство телесериал по мотивам научно-фантастического романа "Автостопом по галактике", автором которого является Дуглас Адамс. 

Известно, что шоураннером проекта назначен Карлтон Кьюз, который работал над "Остаться в живых" и "Джек Райан". К нему присоединится сценарист Джейсон Фьюкс, среди проектов которого "Чудо-женщина" и "Ледниковый период 4".

Цикл романов включает в семя шесть книг. Планируется, что грядущий сериал охватит события каждой из них.