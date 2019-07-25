25.07.2019, 22:15
Hulu сделает сериал по мотивам «Автостопом по галактике»
ИА «Ореанда-Новости» Стриминговый сервис Hulu намерена запустить в производство телесериал по мотивам научно-фантастического романа "Автостопом по галактике", автором которого является Дуглас Адамс.
Известно, что шоураннером проекта назначен Карлтон Кьюз, который работал над "Остаться в живых" и "Джек Райан". К нему присоединится сценарист Джейсон Фьюкс, среди проектов которого "Чудо-женщина" и "Ледниковый период 4".
Цикл романов включает в семя шесть книг. Планируется, что грядущий сериал охватит события каждой из них.
Известно, что шоураннером проекта назначен Карлтон Кьюз, который работал над "Остаться в живых" и "Джек Райан". К нему присоединится сценарист Джейсон Фьюкс, среди проектов которого "Чудо-женщина" и "Ледниковый период 4".
Цикл романов включает в семя шесть книг. Планируется, что грядущий сериал охватит события каждой из них.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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